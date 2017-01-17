كشف والي إسطنبول “واصب شاهين” عن تفاصيل الهجوم الإرهابي على النادي الليلي في منطقة “أورطا كوي” بإسطنبول، وقال: “من الواضح أن الهجوم نُفذ باسم تنظيم داعش”.

وحسب وكالة “الأناضول” جاء ذلك في مؤتمر صحفي أمام مبنى مديرية أمن إسطنبول، اليوم الثلاثاء، أوضح فيه أن قوات الأمن ألقت القبض على منفذ الهجوم الليلة الماضية في منطقة “أسان يورت” بإسطنبول.

وأشار شاهين إلى أن المهاجم يدعى عبد القادر مشاريبوف واسمه الحركي “أبو محمد خورساني عبد الكافي”، وهو من مواليد أوزبكستان عام 1983 ووجد في أفغانستان، ويتقن 4 لغات.

ولفت الوالي إلى أن منفذ الهجوم اعترف بجريمته وتطابقت بصماته (مع البصمات المسجلة لدى الأجهزة الأمنية)، معربًا عن اعتقاده أنه دخل تركيا في يناير 2016.

وذكر شاهين أن عملية إلقاء القبض على منفذ الهجوم شارك فيها ألفا شرطي وشهدت مراجعة مشاهد مسجلة مدتها 7 آلاف و200 ساعة.

ونوه إلى أن المهاجم استأجر منزلًا في منطقة باشاق شهير لدى وصوله إسطنبول، وأضاف: “وقبل الهجوم بيوم أو يومين عمد إلى تغيير سكنه مرتين سعيًا منه للتخفي، كما أنه توجه إلى مكان الهجوم من منطقة زيتنبورنو في المدينة”.