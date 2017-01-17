لافروف يكشف مخططات المخابرات الأمريكية لتجنيد دبلوماسيين روسالثلاثاء، 17 يناير 2017 01:08 م
كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، محاولات المخابرات الأمريكية المستمرة لتجنيد كبار الدبلوماسيين الروس على مدى السنوات العديدة الماضية كما جندت دبلوماسييها في داخل روسيا لصالحها عبر التجسس والمشاركة باحتجاجات المعارضة.
وأوضح خلال تصريحات نشرتها شبكة “روسيا اليوم” في نسختها الإنجليزية، أن محاولات المخابرات الأمريكية لتجنيد عملاء داخل روسيا ازدادت خلال الفترة الثانية لولاية الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما التي تزايد فيها نطاق النشاط غير الودي تجاه الدبلوماسيين الروس.
وقال الوزير الروسي: “بالإضافة للتجسس، شارك دبلوماسيون بالسفارة الأمريكية في مسيرات للمعارضة والمظاهرات المناهضة للحكومة متنكرين في هيئة شخصيات عادية لتمويه هوياتهم”.
ونفي ما زعمه أوباما بشأن إجبار دبلوماسيي السفارة الأمريكية في موسكو العمل في ظروف لا تطاق، مؤكدا أن الحقيقة تشير إلى عكس تلك الادعاءات تماما وأن الدبلوماسيين الأمريكيين يتحركون بحرية شديدة جدا داخل روسيا وعلى حدودها.
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