 Moheet on google
الثلاثاء 17 يناير 2017 12:36 مساءً
روابط سريعة
"القوي العاملة" تتلقي تقريرا بوفاة عاملين وإصابة 5 آخرين بالكويت
وزارة القوى العاملة

"القوي العاملة" تتلقي تقريرا بوفاة عاملين وإصابة 5 آخرين بالكويت

الثلاثاء، 17 يناير 2017 01:20 م
وكالات

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا اليوم الثلاثاء من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالكويت، أفاد بوفاة عاملين وإصابة خمسة آخرين يعملون بإحدى شركات المقاولات بدولة الكويت، إثر حادث أليم.

وأوضح المستشار العمالي بالكويت جمال سيد أحمد أن المتوفين هما المهندس سمير السيد صادق، والعامل بكر هاشم ثابت عبد الحافظ، مشيرا إلي أن جارى إنهاء إجراءات استلام الجثامين من الطب الشرعى.

ووجه وزير القوى العاملة محمد سعفان بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل الجثامين، وارطمئنان علي المصابين، فضلا عن متابعة التحقيقات مع السلطات المحلية المختصة، وحقوق المتوفين العمالية والمصابين، وذلك بالتعاون مع السفارة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3