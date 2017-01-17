تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا اليوم الثلاثاء من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالكويت، أفاد بوفاة عاملين وإصابة خمسة آخرين يعملون بإحدى شركات المقاولات بدولة الكويت، إثر حادث أليم.

وأوضح المستشار العمالي بالكويت جمال سيد أحمد أن المتوفين هما المهندس سمير السيد صادق، والعامل بكر هاشم ثابت عبد الحافظ، مشيرا إلي أن جارى إنهاء إجراءات استلام الجثامين من الطب الشرعى.

ووجه وزير القوى العاملة محمد سعفان بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل الجثامين، وارطمئنان علي المصابين، فضلا عن متابعة التحقيقات مع السلطات المحلية المختصة، وحقوق المتوفين العمالية والمصابين، وذلك بالتعاون مع السفارة.