محافظ القاهرة يطمئن على انتظام سير امتحانات الشهادة الإعداديةالثلاثاء، 17 يناير 2017 01:09 م
قام المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية لعدد من لجان محافظة القاهرة التي تؤدي بها امتحانات الشهادة الإعدادية ( الفصل الدراسي الأول ) مع انطلاق أول أيامها .. حيث زار مدرسة الطبري الإعدادية بنين بروكسي ـ إدارة مصر الجديدة التعليمية ثم انتقل لزيارة مدرسة السرايات الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوايلي.
وأطمأن المحافظ على انتظام اللجان وحسن سير الامتحانات واستقرارها، وحرص على التواصل مع أبنائه الطلاب للتأكد من تطابق الأسئلة مع المقرر من المناهج داخل الكتب وعدم وجود أية شكاوى من اجتياز مادة اللغة العربية والخط التي يؤديها الطلبة اليوم ، حيث جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط .
وأكد أن عدد الطلبة بالقاهرة الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 152 ألف طالب وطالبة موزعين على 670 لجنة على مستوى المحافظة وتشمل طلاب الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين ، بالإضافة للجنة الخاصة بمستشفى 57357 والتي تضم 46 طالبا وطالبة منهم 18 حالة بالقاهرة فقط .
ووجه المحافظ مديرة مديرية التربية والتعليم ومسئولي الإدارات التعليمية بضرورة تجهيز كافة اللجان وتوفير الأعداد اللازمة من المراقبين ، ومراجعة النظافة العامة داخل المدارس وخارجها ودورات المياه ، والاستعداد لمرحلة التصحيح وتجهيز الكنترولات فور الانتهاء من اجتياز الامتحانات، مع وجود الرعاية الطبية المتكاملة وأدوات الإسعاف السريع بكل لجنة لمواجهة أي طارئ ، وتوفير سبل الراحة والتهوية الجيدة للطلاب لتمكينهم من تأدية امتحاناتهم في مناخ ملائم .
من جهتها ، أكدت فاطمة خضر مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة انتظام سير الامتحانات في أول أيامها باجتياز مادة اللغة العربية والخط والإملاء ومدة الامتحان ساعتان ونصف ، الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط واشتمل على أسئلة واضحة وخالية من الأخطاء المطبعية ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بالمديرية أية شكاوى ، وسيؤدى الطلاب غدا امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية طبقا للجدول المقرر .. على أن تختتم الامتحانات بأداء مادة العلوم يوم الثلاثاء القادم .
وأشارت خضر إلى أن المديرية جاهزة لاستقبال أية شكاوى خاصة بالامتحانات وحلها بأقصى سرعة حرصا على مستقبل أبنائنا الطلاب.
رافق المحافظ خلال جولته اللواء أحمد تيمور نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وفاطمة خضر مديرة مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.
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