 Moheet on google
الثلاثاء 17 يناير 2017 12:33 مساءً
روابط سريعة
الصور الكاملة لعزاء كريمة مختار بحضور نجوم الفن والإعلام
نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

الصور الكاملة لعزاء كريمة مختار بحضور نجوم الفن والإعلام

الثلاثاء، 17 يناير 2017 01:32 م
دعاء العربي

أقام الإعلامي معتز الدمرداش عزاء والدته الفنانة الراحلة كريمة مختار، وذلك فى مسجد الشرطة بطريق صلاح سالم.

وحضر العزاء عدد كبير من الفنانين الذين شاركوا الفنانة الراحل فى كثير من الأعمال الفنية منهم الفنان يحيى الفخرانى والفنانة يسرا والفنانة ليلى علوى والفنان أحمد بدير والفنان سمير غانم والفنان عمرو سعد والفنان حسين فهمى والفنانة مديحة حمدي وفاروق فلوكس، والفنان سامح الصريطي، والفنانة دينا عبد الله، والفنان محمد أبو داوود، وكان من الإعلاميين كل من ” بثينة كامل والإعلامي توفيق عكاشة وطارق علام ومني الشاذلي .

يذكر أن الفنانة كريمة مختار، وافتها المنية مساء الخميس الماضي، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانها عقب صلاة الجمعة الماضية، قبل أن يوارى جثمانها الثرى.

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

نجوم الفن في عزاء كريمة مختار

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3