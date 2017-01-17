أقام الإعلامي معتز الدمرداش عزاء والدته الفنانة الراحلة كريمة مختار، وذلك فى مسجد الشرطة بطريق صلاح سالم.

وحضر العزاء عدد كبير من الفنانين الذين شاركوا الفنانة الراحل فى كثير من الأعمال الفنية منهم الفنان يحيى الفخرانى والفنانة يسرا والفنانة ليلى علوى والفنان أحمد بدير والفنان سمير غانم والفنان عمرو سعد والفنان حسين فهمى والفنانة مديحة حمدي وفاروق فلوكس، والفنان سامح الصريطي، والفنانة دينا عبد الله، والفنان محمد أبو داوود، وكان من الإعلاميين كل من ” بثينة كامل والإعلامي توفيق عكاشة وطارق علام ومني الشاذلي .

يذكر أن الفنانة كريمة مختار، وافتها المنية مساء الخميس الماضي، عن عمر ناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانها عقب صلاة الجمعة الماضية، قبل أن يوارى جثمانها الثرى.