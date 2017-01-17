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خبير أمني: العناصر الإرهابية تتبع سياسة الفئران في الهجوم والهروب
مجدي البسيوني

خبير أمني: العناصر الإرهابية تتبع سياسة الفئران في الهجوم والهروب

الثلاثاء، 17 يناير 2017 01:28 م

قدم اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية الأسبق، خالص التعازي لأسر شهداء حادث كمين النقب، الذي وقع مساء أمس، الاثنين، في الوادي الجديد، قائلا: “هنيئا لهم بالجنة”، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف البسيوني، في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، صباح اليوم، الثلاثاء، أن الإرهاب ليس له وقت، مشيدًا بدور رجال الأمن والقوات المسلحة الذين يتقدمون لمواجهة المجرمين والعمليات الإرهابية بصدر رحب، ناصحًا قوات الأمن بعدم الخوف من الرصاص.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن العناصر الإرهابية تتخذ سياسة الفئران في الهجوم والهروب، فضلًا عن تغيير خططهم الإرهابية من وقت لآخر، مطالبًا قوات الأمن بعدم الاطمئنان للأماكن الهادئة.

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