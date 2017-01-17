33 عائلة تفر من "داعش" وتنزح من الموصل إلى الأنبار

قال حسين الدليمي، المستشار الأمني لرئيس مجلس محافظة الأنبار، إن 33 أسرة نازحة من الموصل وصلت المحافظة (غربي العراق)، الثلاثاء، بعد فرارها من تنظيم “داعش”.

وأوضح الدليمي، أن “الأسر النازحة، تمكنت من الفرار من تنظيم داعش في الموصل، والهروب عبر الصحراء الواصلة بين محافظتي نينوى والأنبار، حتى وصلت إلى القوات الأمنية في منطقة الكيلو 160 غرب الرمادي، بعد أن دفعت مبالغ مالية لبعض المهربين”.

ولفت إلى أنه “تم استقبال تلك العوائل في مخيم منطقة 60 كيلو، وتم توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم”.

وبيّن الدليمي، أن “القوات الأمنية دققت (فحصت أمنياً) بأفراد الأسر، وخاصة الرجال منهم، لمنع تسلل عناصر داعش بينهم من الموصل إلى الأنبار”.

ولفت إلى أنه “سيتم نقل العوائل النازحة إلى مخيم 18 كيلو، غرب الرمادي، لسهولة وصول المنظمات الإنسانية إليه”.

وأجلت القوات العراقية، الإثنين، أكثر من 3 آلاف مدني من شرقي مدينة الموصل، إلى مناطقة خاضعة لسيطرتها، لترتفع بذلك أعداد النازحين من العمليات العسكرية في المدينة إلى 181 ألف شخص.

والجمعة الماضية، أعلنت وزارة الهجرة العراقية ارتفاع أعداد نازحي الموصل إلى 178 ألفاً منذ انطلاق العمليات العسكرية في 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وتوقعت الأمم المتحدة، نزوح نحو مليون مدني من أصل 1.5 مليون شخص، يقطنون في الموصل، وسط تحذيرات من كارثة قد تواجه النازحين في مخيمات النزوح نظراً لعدم توفر الخدمات الرئيسية من قبيل وسائل التدفئة وسط البرد القارس.