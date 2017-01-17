البحرين توقف صحيفة "الوسط" بحجة تكدير السلم العام

قررت وزارة شؤون الإعلام البحرينية وقف تداول واستخدام جريدة “الوسط” للوسائل الإعلامية الإلكترونية فوراً وحتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة إن قرار الوقف جاء “نظراً لتكرر قيام الجريدة بنشر وبث ما يثير الفرقة في المجتمع، وروح الشقاق والمساس بالوحدة الوطنية وتكدير السلم العام”، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وبالرجوع لموقع الصحيفة لم يظهر عليها أي تعليق بشأن وقف التداول، ويواصل الموقع نشر أخباره.