كثفت إدارة نادي الزمالك مفاوضاتها مع مسئولي نادى سموحة للحصول على خدمات اللاعب حسام باولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، وهداف بطولة الدوري في نسختيه الماضيتين.

كما فتحت إدارة الزمالك خطوط اتصال مباشرة مع رئيس نادى سموحة المهندس محمد فرج عامر، لإنهاء الجدل حول شراء اللاعب الذى أبدي رغبته في اللعب لصفوف بطل كأس مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وطلبت إدارة نادي سموحة 15 مليون جنيه نظير بيع باولو للزمالك، في الوقت الذى تواترت فيه أنباء حول رفض الزمالك للعرض مع اقتراح حصول سموحة على 6 ملايين جنيه بالإضافة إلى اللاعب أحمد دويدار.