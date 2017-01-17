 Moheet on google
الثلاثاء 17 يناير 2017 10:49 صباحاً
روابط سريعة
الزمالك يكثف مفاوضاته مع سموحة للحصول على خدمات هداف الدوري
حسام باولو

الزمالك يكثف مفاوضاته مع سموحة للحصول على خدمات هداف الدوري

الثلاثاء، 17 يناير 2017 11:49 ص
وكاﻻت

  كثفت إدارة نادي الزمالك مفاوضاتها مع مسئولي نادى سموحة للحصول على خدمات اللاعب حسام باولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السكندري، وهداف بطولة الدوري في نسختيه الماضيتين.
كما فتحت إدارة الزمالك خطوط اتصال مباشرة مع رئيس نادى سموحة المهندس محمد فرج عامر، لإنهاء الجدل حول شراء اللاعب الذى أبدي رغبته في اللعب لصفوف بطل كأس مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وطلبت إدارة نادي سموحة 15 مليون جنيه نظير بيع باولو للزمالك، في الوقت الذى تواترت فيه أنباء حول رفض الزمالك للعرض مع اقتراح حصول سموحة على 6 ملايين جنيه بالإضافة إلى اللاعب أحمد دويدار.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3