تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوى، العرض المسرحي “إذاعة الأغاني” لفرقة الحلم، وذلك في السابعة مساء الإثنين الموافق 23 يناير الجارى، على خشبة مسرح الحكمة .

العرض هو تجسيد لكتاب “إذاعة الأغاني” لمؤلفه عمر طاهر ، حيث يطرح العرض موضوع الأغنيات التي تتأصل في الوجدان بالذكريات التي ترتبط بها والذكريات التي تنسج وقت الاستماع إليها، والعرض يقدم دراما الذكريات التي ترتبط بالأغنيات ، كما يعد الكتاب سيرة شخصية للغناء ، هو مغامرة أدبية ممتعة يبوح فيها عمر طاهر بمواقف مهمة فى حياته بينما تصاحبنا الأغانى التى وضعت بصمتها على هذه اللحظات للأبد.

وقام بصياغة العرض مسرحيًّا طه زغلول وإخراج آيات مجدى.

يذكر أن فرقة الحلم قدمت منذ عام 2015 مسرحية الفيل الأزرق عن رواية الكاتب أحمد مراد وبعدها مسرحية نيكروفيليا عن رواية نيكروفيليا للكاتبة شيرين هنائى، و مسرحية الأسياد عن رواية الأسياد للكاتب حسن كمال.