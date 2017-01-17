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أردوغان يبدأ جولة أفريقية تشمل 3 دول الأسبوع المقبل
اردوغان

أردوغان يبدأ جولة أفريقية تشمل 3 دول الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 17 يناير 2017 11:45 ص
وكالات

كشفت صحيفة “حرييت” التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيبدأ الأسبوع ‏المقبل جولة في ثلاث دول إفريقية هي تنزانيا وموزمبيق ومدغشقر، يرافقه وفد كبير من رجال ‏الأعمال، وستركز زيارته بوجه خاص على فرص الاستثمار والفرص التجارية المحتملة في سبعة قطاعات‎.‎

ونقلت الصحيفة اليوم الثلاثاء عن مصادر رسمية قولها إن جولة أردوغان سوف تستمر خمسة أيام، تبدأ يوم 22 ‏يناير وتنتهي 26 يناير الجاري، ويتمثل البند الرئيسي الذي سيكون مدرجا في جدول الأعمال في تطوير ‏العلاقات الاقتصادية في البلدان الثلاثة البارزة في مجال الثروة الكامنة تحت الأرض.‏

وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان سيرافقه رجال أعمال من مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية فضلا ‏عن عدد من الوزراء‎، موضحة أن ممثلي قطاع الأعمال المرافقين سيستكشفون فرص الاستفادة من الحوافز في قطاعات الزراعة ‏والسياحة، والخدمات المصرفية والمالية، والبناء، والبنية التحتية، والتعدين والطاقة‎.‎‏ ‏

كما سيتحرون فرص استثمار بقيمة 30 مليار دولار في مرافق التسييل في موزمبيق، التي من ‏المتوقع أن تكون الرائدة في العالم في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال ‎بحلول عام 2022‏‎.‎

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