قررت نيابة استئناف طنطا للأموال العامة، حبس رئيس “الشهر العقاري” بالخانكة و3 موظفين، 15 يوماً، على ذكة التحقيقات.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بالخانكة و3 من موظفى مديرية المساحة بالقليوبية لتلاعبهم فى الدفاتر المساحية والتزوير فى إجراءات نقل ملكية قطعة أرض لأحد الأشخاص المتعدين على أرض مساحتها 7 أفدنة وقيمتها حوالى 147 مليون جنيه مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية.