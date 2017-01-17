 Moheet on google
الثلاثاء 17 يناير 2017 10:44 صباحاً
روابط سريعة
حبس رئيس «الشهر العقاري» بالخانكة 15 يوماً
حبس

حبس رئيس «الشهر العقاري» بالخانكة 15 يوماً

الثلاثاء، 17 يناير 2017 11:43 ص

قررت نيابة استئناف طنطا للأموال العامة، حبس رئيس “الشهر العقاري” بالخانكة و3 موظفين، 15 يوماً، على ذكة التحقيقات.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض على رئيس مكتب توثيق الشهر العقارى بالخانكة و3 من موظفى مديرية المساحة بالقليوبية لتلاعبهم فى الدفاتر المساحية والتزوير فى إجراءات نقل ملكية قطعة أرض لأحد الأشخاص المتعدين على أرض مساحتها 7 أفدنة وقيمتها حوالى 147 مليون جنيه مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3