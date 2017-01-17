ألقت هيئة الرقابة اﻹدارية، اليوم الثلاثاء، القبض على رئيس مكتب الشهر العقاري بالخانكة و3 من الموظفين.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن ألقاء القبض على رئيس المكتب والـ3 موظفين، جاء بعد ثبوت استيلائهم على 147 مليون جنيه.