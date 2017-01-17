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القبض على رئيس «الشهر العقاري» بالخانكة
الشهر العقاري

القبض على رئيس «الشهر العقاري» بالخانكة

الثلاثاء، 17 يناير 2017 11:35 ص

ألقت هيئة الرقابة اﻹدارية، اليوم الثلاثاء، القبض على رئيس مكتب الشهر العقاري بالخانكة و3 من الموظفين.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن ألقاء القبض على رئيس المكتب والـ3 موظفين، جاء بعد ثبوت استيلائهم على 147 مليون جنيه.

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