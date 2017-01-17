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ننشر حالة «مصابي البطرسية» المسافرين للخارج
الكنيسة المرقصية، الكاتدرائية، انفجار الكنيسة الكاتدرائية

ننشر حالة «مصابي البطرسية» المسافرين للخارج

الثلاثاء، 17 يناير 2017 11:36 ص

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية المركزية والطوارئ، إن هناك قرار بأن كل من يحتاج إلى استكمال علاجه من مصابي حادث البطرسية، خارج مصر سيتم علاجه بالخارج، مؤكدًا أن هناك 6 حالات سيتم تسفيرهم.

وأضاف وديع، في مداخلة عبر فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء، أن هناك حالتين تم تسفيرهم أمس الاثنين إلى ألمانيا والوزارة تتابع حالتهم، وهناك 4 حالات سيسافرون تباعًا.

وأوضح أن هناك حالتي إصابة في العمود الفقري حيث يعانون من شلل كامل، وهناك حالة تهتك كامل في عظام الوجه، وهناك حالة تهتك كامل في الكوع، وحالة تسلخ حاد في أنسجة الظهر.

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