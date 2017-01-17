مجمع البحوث الإسلامية تعليقا على "هجوم النقب" : هذه الأعمال الجبانة تنم عن يأس هؤلاء المجرمون

أدان مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الحادث الإرهابي الذي وقع أمس بكمين بمحافظة الوادي الجديد، مما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين من أفراد الشرطة.

وقال المجمع - فى بيان اليوم /الثلاثاء/ - “إن هذه الأعمال الجبانة تنم عن يأس هؤلاء المجرمون؛ خاصة وأن أفعالهم لا تنال من عزيمة المصريين قيادة وشعبا في مواصلة مسيرتهم التنموية، وستزيد من صمود الشعب المصري واصطفافه خلف القيادة والقوات المسلحة”.

وتقدم مجمع البحوث الإسلامية بخالص العزاء لأسر الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.