قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه ببناء مدينتين جديدتين فى صعيد مصر هما هضبة أسيوط وغرب قنا.

وأضاف عباس، فى تصريحات صحفية، اليوم، الثلاثاء، إن هناك توجه حكومى لزيادة نسبة الإعمار والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة، لاستيعاب معدلات الزيادة السكانية، موضحا أن هذه التوسعات ستتم بالتعاون مع المستثمرين وفتح مجالات الاستثمار العقارى.

وأوضح مساعد وزير الإسكان، سيتم طرح مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتيح للمستثمر الحصول أراضى لبناء عمارات بداية من 3 أدوار، وحتى 30 دورا وفقا لما يحتاجه المستثمر، مشيرا إلى أن الأسعار، التى يتم طرحها لتنفيذ المشروعات العقارية داخل مصر جاذبة للمستثمرين خاصة الخليجيين، وسيكون هناك أولوية للدفع بالدولار.