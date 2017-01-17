 Moheet on google
الثلاثاء 17 يناير 2017 10:43 صباحاً
روابط سريعة
السيسي يوجه ببناء مدينتين جديدتين في الصعيد
الرئيس عبدالفتاح السيسي‎

السيسي يوجه ببناء مدينتين جديدتين في الصعيد

الثلاثاء، 17 يناير 2017 11:26 ص

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه ببناء مدينتين جديدتين فى صعيد مصر هما هضبة أسيوط وغرب قنا.

وأضاف عباس، فى تصريحات صحفية، اليوم، الثلاثاء، إن هناك توجه حكومى لزيادة نسبة الإعمار والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة، لاستيعاب معدلات الزيادة  السكانية، موضحا أن هذه التوسعات ستتم بالتعاون مع المستثمرين وفتح مجالات الاستثمار العقارى.

وأوضح مساعد وزير الإسكان، سيتم طرح مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، تتيح للمستثمر الحصول أراضى لبناء عمارات بداية من 3 أدوار، وحتى 30 دورا وفقا لما يحتاجه المستثمر، مشيرا إلى أن الأسعار، التى يتم طرحها لتنفيذ المشروعات العقارية داخل مصر جاذبة للمستثمرين خاصة  الخليجيين، وسيكون هناك أولوية للدفع بالدولار.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3