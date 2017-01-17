نائب رئيس "النواب" العراقي: بغداد سننتقل من الطائفية إلى الوطنيةالثلاثاء، 17 يناير 2017 11:27 ص
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي همام حمودي نجاح مؤتمر بغداد للحوار بمشاركة جميع المسؤولين والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والأكاديميين العراقيين، مشيرا إلي مواصلة الاصلاحات والخروج من الطائفية إلى الوطنية، ومن المحاصصة إلى مشاركة الجميع عبر الحوار.
وقال حمودي - فى مؤتمر صحفي بمقر البرلمان بالمنطقة الخضراء وسط بغداد اليوم /الثلاثاء/ - “إن العراق والنظام الديمقراطي تزيده التحديات قوة، مؤكدا أن الجيش العراقي أصبح أكثر قوة بعد ظهور تنظيم “داعش” الإرهابي الذي ينهار حاليا بوحدة العراقيين والقوات المسلحة”.
وأضاف أن المنطقة يجب أن تتولي بنفسها ملف الأمن.. وبغداد ستكون نقطة حوار من أجل استقرار المنطقة.
وكان مجلس النواب العراقي قد استضاف اليوم الأول من مؤتمر حوار بغداد يوم /السبت/ الماضي وجامعة بغداد في اليوم التالي وختام المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن برلمانات دول جوار العراق ومصر، التى مثلها رئيس لجنة الشؤون العربية اللواء سعد الدين الجمال، واعتذرت تركيا عن حضوره، إضافة إلى باحثين وشخصيات سياسية عراقية وافتتحته رئاسات العراق الجمهورية فؤاد معصوم، والوزراء حيدر العبادي، والنواب سليم الجبوري، والقضاء الأعلى مدحت المحمود.
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