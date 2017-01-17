يلتقي المنتخب المصري، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره المالي، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة أمم أفريقيا.

وتذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة “Bein sports Max 2&1”، بصوت المعلق المصري علي محمد علي.