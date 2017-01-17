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أمم أفريقيا.. تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر ومالي
منتخب مصر في الجابون‎

أمم أفريقيا.. تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر ومالي

الثلاثاء، 17 يناير 2017 11:22 ص

يلتقي المنتخب المصري، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره المالي، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة أمم أفريقيا.

وتذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة “Bein sports Max 2&1”، بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

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