لقي جندي إسرائيلي مصرعه ليل الاثنين، خلال تدريب في إحدى معسكرات جيش الاحتلال بالجولان المحتلة.

وقالت القناة “السابعة” الإسرائيلية إن الجندي لقي مصرعه، خلال محاولته إصلاح ناقلة جنود معطلة، وحاول الجنود إسعافه في الموقع إثر إصابته بجراحٍ بالغة، وتم نقله إلى مستشفى “رمبام” بحيفا شمال فلسطين المحتلة .

لكن إدارة المستشفى أعلنت وفاته متأثرًا بجراحه.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن الجيش بدأ تحقيقًا في ظروف وفاة الجندي.