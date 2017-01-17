قام جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، بالتعاون مع محافظة القليوبية، اليوم /الثلاثاء/ بتوزيع 8 آلاف كرتونة سلع غذائية مدعمة على الأهالي بمركز الخانكة، وذلك كدعم من القوات المسلحة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وتضم الكرتونة بعض السلع الغذائية المدعمة بسعر 25 جنيها، وتشمل تلك السلع الأرز والسكر والزيت والشاي والصلصلة والمسلي والمكرونة والفول.

وقال رئيس مدينة الخانكة المهندس مجدى نجاح، إن سيارات بيع السلع الخاصة الغذائية التابعة للقوات المسلحة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين من مختلف مناطق المدينة وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار في الأسواق.

من جانبهم، وجه أهالي ومواطني الخانكة الشكر لقيادات القوات المسلحة على تلك المبادرة.