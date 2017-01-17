نعى الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج 3 مجندين من أبناء المحافظة استشهدوا في حادث الهجوم الإرهابي مساء أمس على كمين “النقب” بالوادي الجديد.

وقال المحافظ - في تصريح له اليوم - إننا ننعي شهداء الوطن أبناء سوهاج المجندين : خالد ناصر عبد الرحمن محمد من قرية “العتامنة” بمركز طما وعزب السيد عوض أبو العلا من قرية “الحريزات الغربية” بمركز المنشاة وحسام حسن محمد من قرية “الدويرات” بمركز المنشاة والذين استشهدوا في حادث الهجوم الإرهابي الغاشم مساء أمس على كمين النقب بالوادي الجديد.

وأكد وقوف الشعب المصري خلف شرطة بلاده وقواته المسلحة وقيادته الحكيمة للقضاء على الإرهاب والقصاص من الجماعات الإرهابية الغاشمة .. وأضاف “رغم أننا نودع بين الحين والآخر رجالا أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره إلا أنهم يسطرون بدمائهم الذكية تاريخا مشرفا للوطن والتضحية من أجله وأنهم في قلوبنا جميعا داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان”.

وتابع “إن الإرهاب في مصر إلى زوال بفضل قوة وصلابة جنودها البواسل من الشرطة والجيش وأن ما يفعله الإرهابيون والمتآمرون سيزيد من تماسك الشعب المصري”.