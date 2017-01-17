حكمت المحكمة العسكرية لجيش الاحتلال في “عوفر” على الطفل أيهم محمد عدوي (14 عامًا) من مخيم العروب شمال محافظة الخليل الفلسطينية، بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل، بتهمة رشق الحجارة.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الطفل عدوي في الأربعاء الماضي أثناء عودته من المدرسة، كما اعتقلت في نفس اليوم زميله الطفل جبر بدوي (13 عامًا).

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي، إن اليوم الثلاثاء هو موعد الإفراج عن الأسيرة الجريحة ياسمين رشاد الزرو التميمي (22 عامًا)، من محافظة الخليل، وذلك بعد قضائها مدة عام في سجون الاحتلال.