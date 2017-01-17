وزير النقل: تنفيذ مشروعات كهربة إشارات السكك الحديديةالثلاثاء، 17 يناير 2017 11:12 ص
عقد اليوم الثلاثاء، الدكتور جلال سعيد وزير النقل، اجتماعا مع الشركات المنفذة لمشروعات كهربة إشارات خطوط السكك الحديدية، لمتابعة معدلات التنفيذ في هذه المشروعات الهامة التي تهدف إلى تحسين مستويات الأمان لحركة القطارات على مختلف الخطوط وزيادة كفاءة الشبكة وذلك بحضور قيادات هيئة السكك الحديدية.
وقال سعيد، حسب بيان صادر عن وزارة النقل، إن المشروع تنفذه ثلاث شركات عالمية هي (تاليس) التي تنفذه على خط القاهرة /الإسكندرية بطول 208 كم وتكلفة 1710 مليون جنيه وسيمنس التي تنفذه على خط (بنها/بورسعيد) بطول 214 كم وتكلفة 1933 مليون جنيه، والستوم التي تنفذه على خط (بني سويف / اسيوط ) بطول 250 كم وتكلفه 1563 مليون جنيه.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تحسين مستويات الأمان لحركة القطارات ، ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة حيث يتم تزويد الخطوط بأحدث نظم الإشارات في العالم، و تحسين مستويات أمان حركة المركبات على المزلقانات، بالإضافة إلى زيادة سعة الخطوط لمزيد من القطارات وتمكين الهيئة من رفع سرعة القطارات على الشبكة.
وأشار الوزير إلى أن التكنولوجيا المطبقة هى أحدث تكنولوجيا لنظم الربط الإلكترونى، والتى تحقق أعلى معدلات الأمان القياسية العالمية SIL 4 لكل من حركة القطارات على الخط وحركة المركبات على المزلقانات لافتا أن المشروع يتضمن إنشاء مبانى تحكم مركزي وابراج رئيسية على طول الخطوط وأبراج ثانوية سوف يتم الانتهاء منها تباعا مع نهاية تنفيذ المشروع ويتم تزويد المبانى بأحدث المعدات لنظم الربط الإلكترونى والاتصالات والتحكم ويسمح النظام أيضا بتشغيل ومسير القطارات بأمان فى الإتجاه العكسى في حالات الطوارئ وهو مايطبق لأول مرة فى مصر.
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