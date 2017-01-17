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بسبب الشبورة.. إغلاق محور «روض الفرج»
شبورة مائية - ضباب - المرور

بسبب الشبورة.. إغلاق محور «روض الفرج»

الثلاثاء، 17 يناير 2017 11:06 ص

أغلقت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور محور روض الفرج بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، لوجود شبورة مائية تعمل على إعاقة الرؤية والقيادة، وذلك حتى انقشاع الشبورة وسط انتشار الخدمات المرورية على الطرق لملاحظة حركة المركبات.

جدير بالذكر، أن الإدارة العامة للمرور طالبت المواطنين بالتزام تعليمات رجال المرور أثناء غلق أى طريق حفاظا على سلامتهم.

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