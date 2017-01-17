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انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من العاصمة الهولندية
انقطاع الكهرباء

انقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من العاصمة الهولندية

الثلاثاء، 17 يناير 2017 11:05 ص
وكالات

انقطع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من العاصمة الهولندية امستردام في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء ما تسبب في إعاقة حركة المرور بالمدينة فضلا عن توقف حركة القطارات والترام.

وحذرت هيئة الطرق الوطنية من انتشار آثار انقطاع الكهرباء من العاصمة إلى سائر أنحاء البلاد خاصة مع تعطل حركة القطارات من وإلى العاصمة امستردام.

وصرحت شركة “لياندر” للكهرباء حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية بأنه تم استعادة التيار في منازل العاصمة، فيما يظل الآلاف بمدينة زاندام المجاورة بدون تيار كهربائي.

وكان التيار انقطع صباحا عن 360 ألف منزل بالعاصمة، فيما لا يعرف حتى الآن سبب انقطاع الكهرباء على هذا النطاق الواسع.

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