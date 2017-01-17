قطع اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد مراسم عزاء والد زوجته عائدا إلى المحافظة، لمتابعة أحداث الهجوم الإرهابى على نقطة كمين النقب على طريق الخارجة أسيوط.

وزار عشماوى ه جنود من مصابى الحادث، واطمأن على حالتهم الصحية، كما يتوجه بعد ذلك إلى موقع الكمين لتفقد آثار التفجير الإرهابى الذى أسفر عن استشهاد قائد الكمين و7 مجندين وإصابة 4 آخرون ومتابعة آخر تطورات الموقف والإجراءات الأمنية التى تم اتخاذها لضبط الجناة وتأمين باقى المنشآت الشرطية بالمحافظة .

وتقدم عشماوى بتعازيه لأسر الشهداء ولكل أبناء محافظة الوادى الجديد، مؤكدا على أن دماءهم الذكية لن تضيع هباء، حيث تكثف قوات الأمن من انتشارها لسرعة ضبط مرتكبى الحادث الآثم، مؤكدا أن رجال الشرطة عازمون على المضى قدما فى أداء واجبهم من أجل تحقيق الأمن وحماية أرواح المواطنين والثأر لإخوانهم شهداء الواجب.