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تايوان: وفد من المسئولين الحكوميين يحضرون حفل تنصيب ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

تايوان: وفد من المسئولين الحكوميين يحضرون حفل تنصيب ترامب

الثلاثاء، 17 يناير 2017 11:01 ص
وكالات

أعلنت وزارة الخارجية التايوانية أن رئيس الوزراء الأسبق يو شي كون سيمثل تايوان على رأس وفد لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته شبكة “إيه بي سي” الأمريكية اليوم الثلاثاء أنه من المقرر أن يرافق كون عدد من المشرعين والمسؤولين الحكوميين المحليين الذين يمثلون كلا من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم والقوميين المعارضة.

وأوضح البيان أن الوفد يعتزم التعبير عن اهتمام حكومة وشعب تايوان بوجود علاقات ثنائية ودية ووثيقة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه إلى جانب حضور حفل التنصيب، فان الوفد سيعقد محادثات مع السياسيين والأكاديميين وممثلى الجالية الصينية فى الخارج.

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