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مصر توضح لمواطنيها: تعديلات جديدة لوضع الوافد بالسعودية
محمد سعفان يخطر الجهات الأمنية بقضية نصب وبيع عقود عمل مزورة‎

مصر توضح لمواطنيها: تعديلات جديدة لوضع الوافد بالسعودية

الثلاثاء، 17 يناير 2017 10:59 ص

أدخلت المملكة العربية السعودية تعديلات جديدة في قانون العمل بالمملكة ، تبشر بعهد جديد بين طرفي العملية الإنتاجية “العامل وصاحب العمل”.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، يشير إلي أن هذه التعديلات تتمثل في أعطاء العامل الوافد الحق في إضافة أي بنود للعقد لحفظ حقوقه، وإمكانية تمديد فترة التجربة “الاختبار” للعامل من 3 أشهر إلي 6 أشهر.

وأضاف عثمان رمضان المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، أن التعديلات في قانون العمل السعودي أعطت للعامل عدم تغيير مكان العمل إلا بموافقة كتابية منه، فضلا عن  زيادة الإجازة للعامل عند وفاة أحد الأقارب من 3 أيام إلي 5 أيام، وزيادة التعويض عن الإصابة فى العمل من شهر إلي شهرين، وحق تعويض العامل عند إنهاء الخدمات لأسباب من طرف صاحب العمل، إضافة إلي عدم السماح للعامل لمنافسة صاحب العمل بعد انتهاء العقد لمدة سنتين داخل السعودية.

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