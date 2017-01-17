أعلن محافظ اسطنبول، اليوم الثلاثاء، أن المشتبه به الذى أوقفته أجهزة الأمن فى المدينة، اعترف بأنه منفذ الاعتداء الذى استهدف ملهى ليليًا، ليلة رأس السنة، مؤكدا أنه “أوزبكى”.

وقال المحافظ “واصب شاهين” للصحافة، “اعترف الإرهابى بجريمته”، مشيرًا إلى أنه مواطن أوزبكى “تدرب فى أفغانستان”.