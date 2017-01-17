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يوفنتوس يثير غضب انصاره بعد تغيير فى شعاره
نادي يوفنتوس الإيطالى ‎

يوفنتوس يثير غضب انصاره بعد تغيير فى شعاره

الثلاثاء، 17 يناير 2017 11:06 ص
وكاﻻت

أثار نادي يوفنتوس الإيطالى غضب أنصاره في أنحاء العالم بعد إجرائه لتغيير في شعاره الرسمي.

ولجا أنصار السيدة العجوز إلى مواقع التواصل الاجتماعي للإعراب عن غضبهم من قرار إدارة النادي بتغيير في شكل الشعار.. حيث أعرب الكثير من أنصار النادي العريق عن شعورهم بالإحباط لعدم أخذ رأيهم في قرار إجراء تغيير في شعار النادي.

وكان نادي يوفنتوس قد أعلن أمس الاثنين عن تغيير شعار النادي في حفل رسمي حضره لاعبو الفريق الأول ورئيس النادي أندريا أنييلي الذي أكد أنه سيتم العمل بهذا الشعار من الموسم المقبل على قميص الفريق وفي المتجر الرسمي.

صرح أندريا أنييلي رئيس اليوفي خلال الحفل قائلا: “الابتكار يعني التقدم بدون نسيان هويتك، فجوهر اليوفي دائماً ما تواجد وسيتواجد فوق الميدان”.

وأضاف : “يجب علينا أن نستمر في الانتصار خارج وداخل الميدان والتطور للوصول إلى آفاق جديدة، الشعار الجديد هو رمز الحياة بطريقة يوفنتوس”.

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