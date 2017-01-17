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رئيس «مواد البناء»: سوق العقارات في حالة ركود.. وبعض الأسعار مبالغ فيها
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رئيس «مواد البناء»: سوق العقارات في حالة ركود.. وبعض الأسعار مبالغ فيها

الثلاثاء، 17 يناير 2017 11:30 ص
محيط - خالد الريس

أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار حديد البناء حوالي 10500 جنيه للطن منذ نوفمبر 2016 بسبب انخفاض قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن مواد صناعة الحديد مستوردة من الخارج.
وأوضح الزيني من خلال تصريحات لقناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم الثلاثاء، أن 70 % من شركات التسويق والاستثمار العقاري قد رفعت أسعار الوحدات السكنية بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 40 % بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء على الرغم من حالة ركود الأسواق، مشيرا إلى أن حالة الركود قد أجبرت العديد من الشركات المصنعة لمواد البناء بخفض أسعارها، حيث قامت شركة “حديد عز” بتخفيض سعر الطن ليصل إلى 9990 جنيه ابتداء من اليوم .
وأشار إلى أن أسعار الأسمنت قد انخفضت بنسبة 50 جنيه للطن، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الأسمنت مؤخرا “مبالغ فيه” نظرا لأنه منتج محلي بنسبة 100 %.
وأعلن أن الشعبة قد طالبت الحكومة بتحديد هامش الربح في عملية تجارة مواد البناء ولضبط الأسعار ووضع رسوم حماية على منتجات الحديد المستوردة، مضيفا أنه هناك العديد من الأسعار مبالغ فيها وأعلى من الأسعار العالمية.

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