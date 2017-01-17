أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف أن البلاد مستعدة تماما لاستضافة المحادثات بشأن سوريا في عاصمتها استانة في 23 يناير ، وذلك حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء.

وحثت روسيا حليف الرئيس السوري بشار الأسد على إجراء محادثات سلام في استانة بعد أن حققت قوات الحكومة السورية فوزا كبيرا في شرق حلب.

وتدعم تركيا والولايات المتحدة أيضا محادثات استانة.