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كازاخستان: الاستانة تستضيف المحادثات بشأن سوريا في 23 يناير الجاري
وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف‎

كازاخستان: الاستانة تستضيف المحادثات بشأن سوريا في 23 يناير الجاري

الثلاثاء، 17 يناير 2017 11:09 ص
وكالات

أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف أن البلاد مستعدة تماما لاستضافة المحادثات بشأن سوريا في عاصمتها استانة في 23 يناير ، وذلك حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء.

وحثت روسيا حليف الرئيس السوري بشار الأسد على إجراء محادثات سلام في استانة بعد أن حققت قوات الحكومة السورية فوزا كبيرا في شرق حلب.

وتدعم تركيا والولايات المتحدة أيضا محادثات استانة.

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