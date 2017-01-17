قال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر إن بلاده تعتزم بناء 30 سجنا خلال العام المقبل، لتخفيف التكدس المزمن داخل السجون الحالية.

ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” اليوم الثلاثاء عن تامر قوله إنه سيتم تخصيص نحو 300 مليون دولار أمريكي لبناء هذه السجون.

يذكر أن حصيلة ضحايا أعمال الشغب التي اندلعت في أحد السجون الواقعة شمال البرازيل يوم الأحد الماضي بلغت 26 قتيلا على الأقل، وتبلغ القدرة الاستيعابية للسجن 620 سجينا، لكنه يأوي حاليا نحو 1083 سجينا.

يشار إلى أنه منذ بداية عام 2017، تسببت أعمال الشغب بين النزلاء بعدد من السجون البرازيلية في مقتل أكثر من 100 شخص.