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تعرف على أسعار الدولار بالسوق الرسمي المصري اليوم الثلاثاء
دولارات
دولارات

تعرف على أسعار الدولار بالسوق الرسمي المصري اليوم الثلاثاء

الثلاثاء، 17 يناير 2017 09:47 ص
كتب-ربيع شعبان

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تغيير
إتش إس بي سي مصر 18.90 19.25 منذ 6 أيام
مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.85 18.90 منذ 2 يومين
البنك المصري الخليجي 18.85 18.95 منذ 1 يوم
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.81 18.85 منذ 2 يومين
المصرف المتحد 18.80 18.90 منذ 2 يومين
بنك التعمير والإسكان 18.80 18.95 منذ 5 أيام
بنك مصر إيران للتنمية 18.80 18.90 منذ 2 يومين
البنك المصري لتنمية الصادرات 18.80 18.85 منذ 6 أيام
بنك الإسكندرية 18.76 18.79 منذ 6 أيام
بنك البركة مصر 18.75 18.95 منذ 5 أيام
البنك المركزي المصري 18.69 18.86 منذ 2 يومين
البنك التجاري الدولي 18.65 18.75 منذ 6 أيام
بنك القاهرة 18.65 18.80 منذ 6 أيام
بنك قناة السويس 18.65 18.90 منذ 2 يومين
البنك العربي اﻷفريقي الدولي 18.65 18.80 منذ 6 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.65 18.90 منذ 2 يومين
بنك بلوم مصر 18.65 18.75 منذ 6 أيام
كريدي أجريكول مصر 18.65 18.85 منذ 2 يومين
البنك اﻷهلي اليوناني 18.60 18.85 منذ 2 يومين
البنك اﻷهلي المصري 18.50 18.60 منذ 7 أيام
بنك مصر 18.50 18.60 منذ 7 أيام
البنك العربي مصر. 18.50 18.60 منذ 1 يوم
بنك فيصل الإسلامي المصري 18.45 18.60 منذ 6 أيام
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