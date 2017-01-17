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زاخاروفا: الولايات المتحدة تسعى إلى سباق تسلح جديد
المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

زاخاروفا: الولايات المتحدة تسعى إلى سباق تسلح جديد

الثلاثاء، 17 يناير 2017 09:45 ص
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قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الاثنين إن واشنطن تطلق سباق تسلح جديدا، من خلال نشر مزيد من قواتها العسكرية في أوروبا.

وشددت زاخاروفا على أن لتنفيذ الولايات المتحدة مخططاتها بنشر القوات العسكرية على نطاق واسع في أوروبا قدرة تدميرية كبيرة لهيكل الأمن الأوروبي بأكمله، من حيث هو يخلق واقعا سياسيا وعسكريا جديدا ويزعزع توازنات القوى في القارة العجوز، ما يهدد بعواقب مدمرة طويلة الأمد على الفضاء الأوروأطلسي.

وقالت إن “واشنطن تحاول فرض نمط مواجهة على روسيا في العلاقات معها، على غرار ذلك الذي كان سائدا خلال الحرب الباردة”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الولايات المتحدة تواصل نشر قواتها في أوروبا بالتزامن مع توسيع منطقة نشر عناصر الدرع الصاروخية في القارة وتحديث الأسلحة النووية الأمريكية المتواجدة على أراضي الدول الأعضاء في حلف الناتو.

وذكرت بأن الأمريكيين نشروا، في شهر يناير الجاري، في بولندا لواء دبابات مدرعة يتضمن نحو أربعة آلاف عسكري والفين وخمسمئة قطعة من المعدات العسكرية، إضافة إلى حالات أخرى من نشر القوات.

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