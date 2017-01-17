أعربت مارين لوبان المرشحة في انتخابات الرئاسة الفرنسية عن حزب “الجبهة الوطنية” ،عن نيتها الاعتراف بشبه جزيرة القرم جزء من الأراضي الروسية، في حال فوزها في الانتخابات.

تصريح لوبان هذا جاء في حديث لصحيفة “إيزفيستييا” الروسية، حيث أوضحت: “بعد الاستفتاء (جرى في القرم) الذي أثبت رغبة الشعب في الانضمام إلى روسيا، أنا سوف اعترف بـالقرم جزء من الأراضي الروسية. عائدية القرم إلى أوكرانيا جرت ضمن مسائل إدارية تعود إلى الحقبة السوفيتية فقط، شبه جزيرة القرم لم تكن أوكرانية أبدأ”.

وذكرت السياسية الفرنسية أن عدم الاعتراف بإرادة سكان القرم من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يثير أسفا لديها، فيما وعدت لوبان أيضا بأنها ستدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن شبه جزيرة القرم عادت إلى قوام روسيا عام 2014، وذلك نتيجة الاستفتاء الذي جرى هناك بعد الانقلاب على السلطة في أوكرانيا، حيث صوت أكثر من 95% من سكان القرم لصالح عودة شبه الجزيرة إلى روسيا.

من الجدير بالذكر أن انتخابات الرئاسة الفرنسية ستجرى بجولتين في يومي 23 أبريل/نيسان و7 مايو/أيار المقبلين.

وأظهرت استطلاعات للرأي العام أن مارين لوبان ستتمكن من التأهل إلى الجولة الثانية من الانتخابات، حيث على الأرجح سيواجهها فرانسوا فيون المرشح عن حزب “الجمهوريون”.

أما الحزب الاشتراكي الحاكم حاليا في فرنسا فلم يطرح حتى الآن مرشحا وحيدا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والجولة الأولى من الانتخابات التمهيدية للحزب ستجرى يوم 22 من يناير/كانون الثاني الحالي، حيث يعتبر مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي السابق من المرشحين الأوفر حظا فيها، بعدما أعلن الرئيس الأشتراكي فرنسوا هولاند عدم ترشحه لهذه الانتخابات، لإدراكه بتدني شعبيته للغاية.