تعرض ريال مدريد للهزيمة الأولى له في هذا الموسم أمام إشبيلية بهدفين مقابل هدف واحد، ولكن بالرغم من هذه الخسارة إلا أن موقف الفريق لم يتأثر، خاصة لصدارته بطولة الليغا بفارق نقطة عن ملاحقه الأندلسي إلى جانب وجود مباراة مؤجلة للميرينجي، ولكن هناك بعض المواجهات التي قد تكون عائقاً أمام النادي الملكي من أجل التتويج بلقبه المفقود في هذا الموسم وهناك 4 مواجهات قد تهدد صدارة ريال مدريد في الليجا.

ويرى المحللون أن أولي هذه المواجهات مع فياريال فى الجولة 24 ،ويقدم فياريال مستويات رائعة في هذا الموسم، فقد نجح الفريق في إرهاق خصمه برشلونة في آخر المباريات بين الفريقين بينما كان خصماً قوياً أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب التي جمعتهم على ملعب سانتياجو بيرنابيو والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق وتاريخياً ففي آخر 4 مواجهات بين الفريقين على ملعب المادريجال لم ينجح ريال مدريد إلا في تحقيق إنتصار وحيد فقط على الغواصات الصفراء في الليجا.

والمواجهة الثانية مع اتلتيكو مدريد فى الجولة 31 ، ورغم أن أتلتيكو مدريد لا يقدم الأداء المنتظر في هذا الموسم فالفريق يعاني من بعض المشاكل الفنية إلى جانب الشائعات التي ربطت سيميوني بالرحيل عن صفوف الروخي بلانكوس وبالرغم من الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها بثلاثية نظيفة على ملعب فيسنتي كالديرون إلا أن ريال مدريد قد تعرض للهزيمة في آخر 3 مواجهات أمام أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الليجا بل كذلك لم ينجح إلا في تسجيل هدف واحد وكان آخر فوز للميرينجي على الروخي بلانكوس على ملعب سانتياجو بيرنابيو في ديسمبر 2012.

والصدام الثالث مع برشلونة فى الاسبوع 33 ،فالكلاسيكو هي المواجهة التي ينتظرها جميع عشاق الكرة العالمية خاصة لما تضمه من كوكبة كبيرة من النجوم وبالرغم من سوء نتائج برشلونة في هذا الموسم إلا أن هذا اللقاء سيكون له أهمية كبرى في ظل احتداد التنافس على اللقب في هذا الموسم.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد حقق الفوز في مواجهتين فقط ضمن آخر 8 له أمام برشلونة على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الليجا.

أخيرا هناك المواجهة المؤجلة مع فالينسيا من الجولة 16،حيث يواجه فالنسيا الكثير من المشاكل في هذا الموسم مع سوء النتائج وحالة عدم الاستقرار التي يعيشها الفريق، إلا أن مواجهة ريال مدريد لها حسابات خاصة ففي 81 مواجهة في الليجا على ملعب الميستايا نجح فالنسيا في تحقيق الفوز في 34 مواجهة بينما انتصر ريال مدريد في 25 لقاء وكان التعادل نتيجة 22 مباراة لذا فهذا اللقاء قد يكون هام جداً في مسيرة الميرينجي في هذا الموسم.