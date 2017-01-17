تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصرالثلاثاء، 17 يناير 2017 09:40 ص
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|726
|عيار 22
|665
|عيار 21
|635
|عيار 18
|544
|عيار 14
|423
|عيار 12
|363
|الاونصة
|22,570
|الجنيه الذهب
|5,080
|الكيلو
|725,714
|قد تختلف الاسعار من محل صاغة لآخر
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