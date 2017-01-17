 Moheet on google
الثلاثاء 17 يناير 2017 08:56 صباحاً
روابط سريعة
جوارديولا يسعى لضم ميسي لمانشستر سيتي
جوارديولا

جوارديولا يسعى لضم ميسي لمانشستر سيتي

الثلاثاء، 17 يناير 2017 09:40 ص
وكاﻻت

أفادت تقارير صحفية بريطانية إلى أن نادى مانشستر سيتى يعول على مدربه الاسبانى بيب جوارديولا من أجل اقناع النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى بالرحيل عن برشلونة الاسبانى والانضمام للسيتيزنز فى صفقة قياسية.
ويبدو أن المدرب الإسباني يعلم جيدا أن الحل الأنسب لمشاكله في مانشستر سيتي يتلخص في ضم الأرجنتيني ميسي لاعبه السابق إلي صفوف برشلونة.
والمدرب الذي سيطر على الدوريات في أسبانيا مع برشلونة وفي البوندزليجا الألمانية مع بايرن ميونيخ غير قادر على المنافسة في الموسم الحالي بسبب تألق تشيلسي مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي.
وتقول تقارير صحفية بريطانية أن إدارة مانشستر سيتي أبلغت نادي برشلونة أنها على استعداد لدفع 100 مليون استرلينى من أجل ضم ليونيل ميسي.
ويعاني ميسي من عدم التوصل لاتفاق مع ناديه برشلونه من أجل تجديد العقد والذي ينتهي بعد 18 شهرًا وهو ما قد يدفع الباب أمام اللاعب للتفكير في الرحيل عن ملعب كامب نو في الصيف المقبل.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3