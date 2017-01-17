أفادت تقارير صحفية بريطانية إلى أن نادى مانشستر سيتى يعول على مدربه الاسبانى بيب جوارديولا من أجل اقناع النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى بالرحيل عن برشلونة الاسبانى والانضمام للسيتيزنز فى صفقة قياسية.

ويبدو أن المدرب الإسباني يعلم جيدا أن الحل الأنسب لمشاكله في مانشستر سيتي يتلخص في ضم الأرجنتيني ميسي لاعبه السابق إلي صفوف برشلونة.

والمدرب الذي سيطر على الدوريات في أسبانيا مع برشلونة وفي البوندزليجا الألمانية مع بايرن ميونيخ غير قادر على المنافسة في الموسم الحالي بسبب تألق تشيلسي مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي.

وتقول تقارير صحفية بريطانية أن إدارة مانشستر سيتي أبلغت نادي برشلونة أنها على استعداد لدفع 100 مليون استرلينى من أجل ضم ليونيل ميسي.

ويعاني ميسي من عدم التوصل لاتفاق مع ناديه برشلونه من أجل تجديد العقد والذي ينتهي بعد 18 شهرًا وهو ما قد يدفع الباب أمام اللاعب للتفكير في الرحيل عن ملعب كامب نو في الصيف المقبل.

