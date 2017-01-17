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أستراليا والصين وماليزيا تعلن وقف البحث عن طائرة مفقودة
البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة

أستراليا والصين وماليزيا تعلن وقف البحث عن طائرة مفقودة

الثلاثاء، 17 يناير 2017 09:37 ص
وكالات

أعلنت أستراليا والصين وماليزيا في بيان اليوم الثلاثاء انتهاء عملية البحث التي تقوم بها الدول الثلاث في المياه العميقة عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي اختفت أثناء الرحلة “إم.إتش370” عام 2014 وعلى متنها 239 شخصا.

وقالت سلطات الدول الثلاث في بيان “رغم كل جهد باستخدام كل الوسائل العلمية المتاحة... لم تتمكن عملية البحث من التوصل لمكان الطائرة.”

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