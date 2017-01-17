 Moheet on google
الثلاثاء 17 يناير 2017 08:48 صباحاً
روابط سريعة
«المرور»: إزالة المؤثرات السلبية على المرور أمس.. والطرق تعمل بشكل جيد
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«المرور»: إزالة المؤثرات السلبية على المرور أمس.. والطرق تعمل بشكل جيد

الثلاثاء، 17 يناير 2017 09:47 ص
محيط - خالد الريس

أكد العقيد عماد حماد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمرور القاهرة، أنه قد تم إزالة العديد من المؤثرات السلبية على حركة المرور، مشيرا إلى أن أغلب المحاور والطرق الرئيسية قد شهدت كثافة مرورية عالية أمس الاثنين.
وأشار حماد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري الرسمي اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر في طريق الجيش المتجه من محور الثورة المؤدي لطريق السويس وردمها ورصفها، مضيفا أيضا إلى وجود تحركات مواكب لوفود أجنبية أمس أدت إلى ازدحام الطرق
ونفى وجود أي مصادمات أو أعطال بالطرق والمحاور الرئيسية، مؤكدا أن اغلب الطرق تعمل بشكل جيد.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3