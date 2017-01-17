أكد العقيد عماد حماد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمرور القاهرة، أنه قد تم إزالة العديد من المؤثرات السلبية على حركة المرور، مشيرا إلى أن أغلب المحاور والطرق الرئيسية قد شهدت كثافة مرورية عالية أمس الاثنين.

وأشار حماد من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري الرسمي اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر في طريق الجيش المتجه من محور الثورة المؤدي لطريق السويس وردمها ورصفها، مضيفا أيضا إلى وجود تحركات مواكب لوفود أجنبية أمس أدت إلى ازدحام الطرق

ونفى وجود أي مصادمات أو أعطال بالطرق والمحاور الرئيسية، مؤكدا أن اغلب الطرق تعمل بشكل جيد.