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كوريا الجنوبية تستجوب رئيسة البلاد أوائل فبراير
رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هيه

كوريا الجنوبية تستجوب رئيسة البلاد أوائل فبراير

الثلاثاء، 17 يناير 2017 09:31 ص
وكالات

قال مكتب المدعى الخاص فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنه يعتزم استجواب رئيسة البلاد بارك كون -هيه أوائل فبراير فى إطار تحقيقه فى فضيحة فساد أدت إلى مساءلتها أمام البرلمان الشهر الماضى بهدف عزلها من منصبها.

وقال لى كيو تشول المتحدث باسم المكتب فى إفادة صحفية إن الادعاء يتوقع أن توافق بارك على استجوابها إلا أنه لم يبحث بعد التفاصيل مع مكتبها.

وبصفتها رئيسة البلاد تتمتع بارك بحصانة من المحاكمة فى القضية إلا أنها قالت من قبل إنها ستوافق على استجوابها أمام ممثل ادعاء خاص.

وتنفى بارك ارتكاب أى أخطاء.

وستقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد أم سترفض قرار البرلمان الموافقة على عزلها.

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