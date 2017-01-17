نشر الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تدوينة على حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، متسائلًا فيها ما إذا كان رئيس جهاز الإستخبارات الأمريكية، جون برينان، قد سرب تقارير لم يتم تأكيدها تتهم ترامب بإرتكاب أفعال غير أخلاقية.

ونشرت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، أن برينان كان قد صرح في لقاء تليفزيوني مع شبكة “فوكس” الأمريكية مقارنة ترامب للإستخبارات الأمريكية بألمانيا النازية شيئ مبالغ فيه.

وكان رئيس الإستخبارات الأمريكية قد قام بخطوة غير إعتيادية، عندما صرح الأسبوع الماضي أنه لا يعتقد أن الجهاز مسئول عن تسريب تلك التقارير، دون ذكر ما إذا كان قد تم تأكيد تلك التقارير من عدمه.

ووجه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، رسالة إلى الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، ناصحًا إياه بتحسين علاقاته مع لجنة الإستخبارات:”لن تتمكن من اتخاذ قرارات سليمة، بدون تأسيس علاقة من الثقة والتفاهم مع لجنة الإستخبارات”.