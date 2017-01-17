أدان فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية الغادرة التي استهدفت كمين النقب بمحافظة الوادى الجديد، ما أسفر عن استشهاد 8 من رجال الأمن وإصابة 3 آخرين.

وأكد مفتي الجمهورية - في بيان مساء اﻻثنين - أن الجماعات الإرهابية اعتادت الغدر والخيانة والقتل، لأن الشيطان يزين لهم الباطل والفساد في الأرض.

وأضاف فضيلته أن اعتداءات الإرهابيين الغادرة على قوات الأمن والجيش دليل إفلاسهم وضعفهم، خاصة بعد الضربات الأمنية الناجحة التي قامت بها قوات الأمن ضدهم.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر الشهداء داعيًا الله أن ينزلهم منازل الأبرار، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يشفى المصابين شفاءً تامًا عاجلًا لا يغادر سقمًا.

