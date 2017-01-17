نعى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ببالغ الحزن والأسى شهداء رجال الشرطة البواسل الذين أصابتهم يد الغدر والإرهاب بكمين النقب على بعد 70كم من مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وراح ضحيته عدد من رجال الشرطة في إطلاق النار على الكمين.

وقال وزير الأوقاف - في تصريح لوكالة أبناء الشرق الأوسط - إن يد الغدر والخيانة لن تزيدنا إلا قوة وصلابة وإيمانا بهذا الوطن، وإخلاصًا في الدفاع عنه وعن كل حبة رمل منه، مشيرًا إلى أن مصر ستظل صامدة أبية ولن تنكسر أمام الإرهاب الأسود ، وأن هذه الحوادث الإرهابية تؤكد لنا حجم التحديات التي يواجهها الوطن ورجال جيشه وشرطته البواسل.

ودعا وزير الاوقاف إلى مواجهة شاملة لقوى الشر والظلام، ولإرهاب الغاشم حتى نجتثه من جذوره، سائلا الله (عز وجل) أن يتقبل الشهداء عنده، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين منهم بالشفاء العاجل بإذن الله تعالى.

