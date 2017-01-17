شاركت رئيس الاتحاد السويسري “دوريس ليوتار” ونظيرها الصيني “شي جين بينج”، في أداء لعبة “تارليشوينجن” الموسيقية الشهيرة في قرى جبال الألب السويسرية، والتي تعتمد على وضع عملة معدنية في إناء مصنوع من الخزف، ثم تحريكه بشكل دائري حتى يصدر عنه أصوات موسيقية لأطول فترة ممكنة.

وأمسكت “ليوتار” بالإناء أولا وفشلت في أداء اللعبة في المرتين الأولى والثانية ونجحت في الثالثة، بينما تمكن الرئيس الصيني “بينج” من النجاح في المرة الثانية.

ويقوم الرئيس الصيني بزيارة هي الأولى من نوعها في القرن الحادي والعشرين لسويسرا تستغرق أربعة أيام، تستهدف تدعيم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، بالإضافة إلى المشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي 2017.

وقام “بينج” برحلة في القطار لمنتجع “كاونتي” في جبال الألب، برفقه زوجته “لي بنج يوان” ورئيس الاتحاد السويسري “دوريس ليوتار وزوجها “رولاند هاوسن”.