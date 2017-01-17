مع اقتراب رحيل الرئيس الأمريكي باراك أوباما من البيت الأبيض، نشر موقع “Trendelier” البريطاني الجوانب الخفية في حياة أوباما، الرئيس الـ44 للولايات المتحدة والتي يرصدها “فيتو” على النحو التالي:

زواج والديه

كان والد أوباما اقتصاديا كينيّا كبيرا في الحكومة، كان متزوجا ولديه طفلان في كينيا، وبعدما تم اختياره للحصول على منحة دراسية في هاواي، التقى زوجته الثانية آن دانهام والدة أوباما، وعارض والده بشدة هذه الزيجة؛ لأنه كان يعتقد أن ابنه سوف يهمل زوجته وطفليه في كينيا.

طلاق زوجة أبيه

التقى والد أوباما بأمه آن دنهام في الكلية وتزوجا في 2 فبراير، 1961، وبعد حملها، تركت الجامعة، وظنت أن زوجها طلق زوجته الأولى في كينيا، لكنها اكتشفت الحقيقة في وقت لاحق، ثم انفصل الزوجان عندما كان أوباما في عامه الثاني.

إندونيسيا

أمضى أوباما 4 سنوات من عمره في إندونيسيا مع والدته وزوجها في الفترة من 1967 إلى 1971، ثم عاد إلى هاواي للعيش مع جدته وجده، اللذين اعتنا به حتى تخرجه من المدرسة الثانوية.

وقال أوباما: “إنه يتذكر تناول بعض الأشياء الغريبة خلال الفترة التي قضاها في إندونيسيا - بما في ذلك الجنادب والثعابين”.

تناول الكحول والكوكايين

تحدث أوباما مسبقًا عن استهلاكه الكحول والماريجوانا والكوكايين خلال سنوات مراهقته، حينما كان عضوا في مجموعة choom.

هاوٍ لجمع صور الكاريكاتير.

يهوى أوباما جمع الكاريكاتيرات الخاصة بالرجل العنكبوت وكونان، وهو يفعل ذلك بانتظام ومن أشد المعجبين بهذه الأشياء، فضلًا عن ذلك قام أوباما بقراءة جميع كتب هاري بوتر مع ابنته الكبرى ماليا.

لقب “باري”

عندما كان في سن المراهقة، كان أوباما معروفا باسم باري Barry، وظل هذا الاسم حتى سنواته الجامعية، وبعد ذلك طلب من الجميع أن يدعوه بـ”باراك”، فقد أدرك أنه حان الوقت لإنهاء السمعة التي لازمته في التدخين.

سيارة أوباما الأولى

وقالت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، “إن أول سيارة لأوباما كانت تمتلئ بالصدأ وقديمة جدًا، وأنها كانت تكرهها بشدة، ويدل هذا الموقف على البداية المتواضعة لأوباما”.

البعد عن السياسة

عندما كان أوباما في الحملة الانتخابية، كان يرفض مشاهدة الأخبار على التليفزيون ومشاهدة شبكة “سي. إن. إن” مثل الجميع، وبدلًا من ذلك كان يشاهد المباريات أو لعب الرياضة، وكان يستمتع بمشاهدة النتائج في نهاية اليوم.

يعشق التفاح

كشف أوباما أن وجبته الخفيفة المفضلة هي التفاح، ويبدو أن أوباما يطبق النصيحة الطبية بأن أكل تفاحة يوميًا تغنيك عن زيارة الطبيب”.

أشول

يعتمد الرئيس الأمريكي باراك أوباما على يده اليسرى، وهو مثل بعض الرؤساء الآخرين، بما في ذلك جيرالد فورد ورونالد ريجان، جورج دبليو بوش وبيل كلينتون.

معنى اسمه

يعني اسم باراك “الشخص المبارك”، وقال أوباما: “إنه يعترف أنه يشعر بأنه مبارك جدا في حياته”.

مثله الأعلى

قال أوباما عدة مرات: “إنه يحمل الاحترام والإعجاب لمارتن لوثر كينج، أبراهام لنكولن والمهاتما غاندي”.

الملابس المفضلة

عندما يتعلق الأمر الملابس، يحب أوباما البقاء أنيقا ومتواضعا، وعادة ما يرتدي ملابس هارت شافنر ماركس، التي تكلف نحو 1500 دولار للقطعة، وهو سعر رخيص جدا مقارنة مع ما ينفقه الكثير من المشاهير.

حلاقة الشعر

يحلق أوباما شعره كل أسبوع، عند ظريف وهو حلاق من شيكاغو الذي يتقاضى 21 دولارا.