الجبير: على إيران وقف سياساتها العدوانيةالثلاثاء، 17 يناير 2017 09:41 ص
عبر وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن أمله بأن تفضي مفاوضات أستانة حول الأزمة السورية، المزمع انطلاقها في العاصمة الكازاخية أواخر الشهر الجاري، إلى وقف إطلاق النار وإحلال السلام.
وقال الجبير، في تصريحات نقلتها قناة “الإخبارية” السعودية الرسمية، مساء الاثنين: “نتائج محادثات أستانة لا يجب أن تفضي إلى التخلي عن المعارضة المعتدلة في سوريا”.
وأضاف: “نأمل أن تفضي مفاوضات أستانة إلى وقف إطلاق النار، والسلام، في سوريا”.
والاثنين، أنهت المعارضة السورية اجتماعاتها في العاصمة التركية أنقرة، والتي استمرت لنحو أسبوع، ووافقت على المشاركة في مفاوضات أستانة، في 24 من الشهر الجاري.
من جهة ثانية رحب وزير الخارجية السعودي بسياسة ترامب الجديدة؛ القائمة على مواجهة تنظيم “داعش” واحتواء إيران.
وقال الجبير: “متفائلون إزاء إدارة ترامب، ونتطلع للعمل معها في سائر الملفات، نرحب بآراء إدارة ترامب تجاه هزيمة داعش واحتواء إيران”.
وسيتسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقاليد الحكم رسمياً، في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
وفي سياق متصل، طالب وزير الخارجية السعودي إيران بوقف سياساتها العدوانية، كشرط لتحسين العلاقات معها.
وحول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكد عادل الجبير أن العلاقات بين المملكة ولندن لن تتغير، مشيداً بعلاقات بلاده ببريطانيا وبالاتحاد الأوروبي، التي وصفها بـ “القوية”.
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