أحال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مخالفات بمجمع المحارق الطبية والنفايات الخطرة بحى الكوثر إلى النيابة الإدارية للتحقيق.

وأوضح المحافظ – فى تصريح مساء اﻻثنين – أن لجنة مشكلة من هيئة النيابة الإدارية بالمحافظة وإدارة البيئة والتفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة بالمحافظة، كانت قد فحصت مجمع المحارق والنفايات الخطرة بحى الكوثر حيث تبين للجنة من خلال المعاينة وجود مخالفات بيئية بالمجمع تمثلت فى زيادة كميات المخلفات الخطرة عن السابق بسبب توقف 6 محارق من إجمالي 8 محارق عن العمل، وعدم وجود أى وسائل للحماية المدنية وتصاعد سحب كثيفة من الدخان من المحرقتين اللتين تعملان مما يسبب خطورة على السكان المحيطين بالمجمع.

وكشفت المعاينة أيضا عن وجود مخزنيين مملؤين بالنفايات الخطرة دون غلقهما طبقا للتعليمات كما تبين للجنة أيضا أن المخلفات متناثرة فى أرجاء المجمع الأمر الذى ترتب عليه وجود تكدس للنفايات الطبية الخطرة بكمية تقدر بحوالي 20 طن كما أنه لا يتم وزن النفايات الواردة بسيارات مديرية الصحة إلا عن طريق ميزان صغير لا يتناسب مع حجم النفايات الواردة يوميا مما يؤدى إلى تعطيل العمل بالمجمع ويدل على أن الكميات المسجلة بسجل حركة النفايات مغاير للواقع.

وأشار المحافظ إلى أن اللجنة كشفت عن وجود كميات كبيرة من النفايات الخطرة ملقاة على الأرض فى العراء أمام المجمع ووجود كمية كبيرة من الرماد ناتج عن الحرق بجوار المحارق لم يتم التخلص منه، لافتا إلى أنه أحال تقرير اللجنة إلى النيابة الإدارية للتحقيق فى المخالفات.