أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة الهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرض له كمين “النقب” على طريق ( الخارجة – أسيوط) بمحافظة الوادي الجديد، مما أسفر عن سقوط 8 شهداء وإصابة آخرين.

وأكد الأزهر الشريف - في بيان اليوم - رفضه القاطع لتلك الأعمال الإرهابية الغاشمة التي ترفضها كافة الأديان والشرائع السماوية، مجددًا دعمه للجهود التي تقوم بها قوات الجيش والشرطة في مواجهة هذا الإرهاب الأسود، مطالبًا إياهم بالضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإضرار بممتلكات الوطن وأمنه واستقراره، وطالب جموع الشعب المصري بالوقوف وراء رجال الجيش الشرطة ومساندتهم والوقوف معهم في حربهم ضد الإرهاب.

وتابع البيان ان الأزهر الشريف إذ يدين هذا الحادث الإرهابي الخسيس؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء لرجال الشرطة البواسل، ولأسر الشهداء، داعياً الله – عز وجل- أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وان ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.